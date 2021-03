Minister Krajčí volá po vychladnutí hláv, lebo rekonštruovať vládu momentálne nie je najmúdrejší krok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2021 - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) si vie predstaviť pokračovanie vlády bez akejkoľvek zmeny. Uviedol to v diskusnej relácii Na Telo plus.Rekonštruovať vládu podľa neho momentálne nie je pre Slovensko najmúdrejší krok. Šéf rezortu zdravotníctva by podľa jeho slov chcel, aby „vychladli hlavy a každý si začal hľadieť svoj rezort“.Ako uviedol, chce urobiť maximum pre to, aby vyhovel všetkým, ktorí si žiadajú, aby vo svojej funkcii ďalej pokračoval.Podradí sa však rozhodnutiu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), jeho dôveru podľa neho stále má. Minister si myslí, že situáciu môže ustáť, podotkol však, že je to veľmi ťažké.