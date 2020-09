Minister Maas zvýšil tlak na Rusko pre vyšetrovanie otrávenia Navaľného

Sankcie by mali byť presne určené

Otrava nervovoparalytickou látkou

6.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecký minister zahraničia Heiko Maas zvýšil tlak na Rusko pre vyšetrovanie otrávenia ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , ktorý je hospitalizovaný v Berlíne.V rozhovore pre noviny Bild am Sonntag sa vyjadril, že od Rusov majú veľké očakávania súvisiace s "objasnením tohto vážneho trestného činu" a ak s útokom nič nemajú, je v ich "vlastnom záujme, aby predložili všetky fakty".Zároveň varoval, že slabá podpora vyšetrovania zo strany Moskvy by mohla Berlín prinútiť, aby premyslel osud nemecko-ruského plynovodu Nord Stream 2 Šéf nemeckej diplomacie pre noviny uviedol, že "ak v najbližších dňoch nebudú k dispozícii informácie z vyšetrovania z ruskej strany, budeme sa musieť poradiť s našimi partnermi".Nevylúčil pritom možné kroky proti Rusku, podotkol ale, že prípadné sankcie "by mali byť presne určené". "Dúfam, že nás Rusi neprinútia zmeniť našu pozíciu ohľadom Nord Streamu 2," vyjadril sa Maas na margo plynovodu, ktorý má spojiť Nemecko s Ruskom cez Baltské more.Priznal však, že zastavenie výstavby, ktorá je takmer u konca, by poškodilo aj Nemeckým aj európskym krajinám, ktoré sa na nej podieľajú. Nemecká vláda je pod narastajúcim tlakom, aby v súvislosti s Navaľným použila plynovod na získanie odpovedí od Ruska.Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu 20. augusta počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. V sobotu ráno 22. augusta ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v Berlíne, kde lekári potvrdili otravu. Navaľnyj je v súčasnosti v umelej kóme.Nemecká vláda v stredu oznámila, že testy vykonané na vzorkách od Navaľného dokázali otravu nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Novičokom sa predvlani pokúsili v Anglicku otráviť aj bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Nemecká kancelárka Angela Merkelová po oznámení výsledkov nazvala otrávenie Navaľného pokusom o vraždu a vyzvala na úplné vyšetrovanie.Navaľného podľa jeho spojencov otrávili úmyselne, pričom vinu pripisujú Kremľu. Ten to rázne odmieta a tvrdí, že Rusko od Nemecka ešte nedostalo žiadne informácie.