Minister Mikulec prežil v parlamente ďalšie odvolávanie, na jeho koniec vo funkcii chýbalo päť hlasov (video)

aktualizované 1. decembra 11:30



Video: Rokovanie parlamentu



Návrh na odvolanie ministra Mikulca

Smer-SD zdôvodňuje návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca tým, že zlyhal pri riadení procesov súvisiacich s migračnou krízou. „Ministerstvo vnútra úplne odignorovalo povinnosť strážiť vnútornú slovensko-maďarskú hranicu, v dôsledku čoho sa skupiny nelegálnych migrantov bez akýchkoľvek problémov presúvajú na slovensko-českú hranicu, kde sú zadržiavaní českými orgánmi a na základe tzv. readmisnej dohody vracaní späť na územie Slovenska,“ uvádza sa v návrhu, pod ktorým sú podpísaní nielen poslanci Smeru-SD , ale aj Hlasu-SD Republiky a traja nezaradení poslanci Tomáš Taraba Život – národná strana ).

Fico hovorí o blamáži

Mikulec obvinenia odmieta

1.12.2022 (Webnoviny.sk) -Minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) ostáva vo funkcii.Na odvolanie člena vlády je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76 hlasov. Mikulec čelil odvolávaniu už ôsmykrát. Mimoriadnu schôdzu iniciovala strana Smer-SD s podporou ďalších opozičných poslancov.Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica minister vnútra Mikulec spôsobil svojou neschopnosťou pri riešení migračnej krízy nielen medzinárodnú blamáž, ale aj bezpečnostné riziko pre Slovensko. Na Slovensko nechal Mikulec podľa neho prísť ľudí, o ktorých nevieme, kto sú a čo je ich cieľom.Fico je presvedčený, že Česká republika koná v súlade s medzinárodnými zmluvami, keď vracia nelegálnych migrantov naspäť na Slovensko. Zavedenie jednostranných hraničných kontrol zo strany Česka a Rakúska je podľa neho vizitkou Mikulca a policajného prezidenta Štefana Hamrana Minister Mikulec je presvedčený, že pre zabezpečenie ochrany hraníc robí rezort vnútra pod jeho vedením maximum."Pokiaľ Fico hovorí, že si nevážime schengen a že sme brutálne zlyhali, je to práve naopak. My si ctíme schengen a nariadenia, ktoré zo schengenského kódexu vyplývajú a vážime si aj nariadenia Európskeho parlamentu a rady," hájil sa Mikulec.Podľa jeho slov nie je pravda, že by sme na Slovensku nevedeli, kto nelegálni migranti sú, pretože sa od nich berú biometrické dáta. Podčiarkol, že títo migranti nemajú záujem zostávať na Slovensku, pretože mieria hlavne do Nemecka.Podotkol, že Česká republika tým, že zaviedla kontroly na našich hraniciach, porušila schengenský kódex.