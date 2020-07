Minister Naď bol na prvej oficiálnej návšteve Maďarska, predstavil aj nového pridelenca obrany

Ministri prediskutovali viacero záležitostí

Spokojnosť so vzájomnou spoluprácou

Návšteva Veľvyslanectva SR

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Novým pridelencom obrany Slovenskej republiky v Maďarsku sa stal Norbert Tornyai. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) ho predstavil v rámci dnešnej prvej oficiálnej návštevy Maďarska.Výsledkom dnešného stretnutia Naďa so svojím rezortným partnerom Tiborom Benkőm je aj dohoda na reaktivácii Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie, ktorá vznikla ešte v roku 1999 na základe Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi oboma štátmi.Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková „Pracovné skupiny komisie pod vedením štátnych tajomníkov budú pracovať na vytvorení humánnej politiky pre vojakov. Našim cieľom je aj v spolupráci s našimi partnermi z Maďarska zlepšiť podmienky výkonu služby profesionálnych vojakov,” priblížil minister Naď.Okrem toho sa dnes šéfovia rezortov obrany rozprávali aj o bilaterálnym vzťahoch dvoch krajín, ktoré sú podľa nich nastavené pragmaticky, s obojstranným záujmom pokračovať v ich doterajšom pozitívnom smerovaní.Diskusia sa sústredila aj na regionálnu a medzinárodnú bezpečnostnú a obrannú spoluprácu. Ministri sa dohodli aj na rýchlom dojednaní bilaterálnej zmluvy o spolupráci vzdušných síl.Obaja ministri vyjadrili spokojnosť s úrovňou a frekvenciou spolupráce ozbrojených síl v oblasti cvičení – Brave Warrior, Toxic Valley, Coopsec či Slovak Shield. Ďalším príkladom slovensko-maďarského vojenského partnerstva je projekt Tisa, ktorého cieľom je poskytovať pomoc civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy.„Každý spoločný projekt prispieva k rozvoju dobrých vzťahov medzi susediacimi štátmi, preto sme otvorení aj ďalším možnostiam vojenskej a obrannej spolupráce,” povedal minister Naď, ktorý svojho rezortného kolegu pozval na návštevu Slovenska a na Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB.V rámci pracovnej cesty dnes šéf slovenského rezortu obrany navštívil tiež Veľvyslanectvo SR v Budapešti.Počas stretnutia so zástupcom veľvyslanca SR v Maďarsku Róbertom Maxiánom sa venovali najmä aktuálnej vnútropolitickej situácii v Maďarsku aj v súvislosti so zavedenými opatreniami počas koronakrízy.