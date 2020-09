Minister Naď chce pre vojakov lepšie podmienky, od nástupu nového vedenia začínajú cítiť zmeny

Zmeny nového vedenia

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) chce spolu s náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom hľadať riešenia, ako vojakom pomôcť. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti s Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).Dodal, že verí, že 13-tisíc slovenských vojakov začína cítiť zmeny, ktoré od nástupu do funkcie nové vedenie rezortu spravilo.„Pri príležitosti Dňa OS SR môžeme povedať, že sme prešli naozaj veľký kus cesty. Hurbanovských bojovníkov, ktorých vnímame ako neformálnych predchodcov OS SR a našich terajších profesionálnych vojakov spája predovšetkým hrdinstvo a vďačnosť,“ napísal Naď. Na záver sa poďakoval všetkým profesionálnym vojakov, aj tým, ktorí už nie sú v aktívnej službe, no boli ochotní „vykonávať službu vernosti a oddanosti našej krajine“.Vďaku ozbrojeným silám vyjadrila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová . „Práca, ktorú vojaci odvádzajú na hraniciach, pri živelných katastrofách, pri boji s pandémiou a aj pri zabezpečovaní poriadku, posilňuje presvedčenie verejnosti, že vždy, keď je to potrebné, ozbrojené sily sú pripravené aktívne a účinne pomôcť. Ako hlavná veliteľka som na úspechy našich ozbrojených síl, doma aj vo svete, hrdá,“ napísala vo svojom profile na sociálnej sieti hlava štátu.V roku 1848 vybojovali 22. septembra slovenskí dobrovoľníci svoju prvú bitku v blízkosti Brezovej pod Bradlom počas Slovenského povstania.