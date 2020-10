Minister Naď diskutoval s ministrami obrany Lotyšska a Kanady, preberali nový strategický koncept NATO

Dôležitosť ozbrojených síl

Spoločné hodnoty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nový strategický koncept NATO by sa mal sústrediť aj na témy ako Rusko, Čína alebo klimatické zmeny Uviedol to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) na bezpečnostnej konferencii Globsec Bratislava Forum 2020. Severoatlantická aliancia by mala podľa Naďa pracovať aj na svojej pripravenosti, odolnosti a schopnosti zvládať domáce krízy.Naď diskutoval cez online prenos s ministrami obrany Lotyšska Artisom Pabriksom a Kanady Harjitom Singhom Sajjanom.Ministri sa na konferencii zhodli, že pandémia ochorenia COVID-19 ukázala dôležitosť armády a NATO pri zvládaní domácej krízy.Boj proti koronavírusu podľa Naďa ukázal verejnosti a vládnym predstaviteľom dôležitosť ozbrojených síl.„Ľudia boli zvyknutí vidieť nasadzovanie vojakov do Afganistanu či Iraku a do rôznych operácií pod Európskou úniou či OSN . Ale teraz videli našich vojakov zasahovať pri zvládaní domácej krízy,“ dodal Naď.Na konferencii sa ministri rozprávali aj o situácii medzi dvoma členmi NATO, Gréckom a Tureckom, o konflikte medzi Arménskom a Azerbajdžanom a o vzťahoch NATO s Čínou.„Potrebujeme mať spoločné hodnoty a ak sa ich budeme držať, tak to je v poriadku. Ak ich niekto prekračuje, tak potrebujeme poslať jednoznačný signál,“ uviedol minister obrany v súvislosti s Tureckom.