Minister Naď dobrovoľne prešiel bezpečnostnou previerkou na stupeň „Prísne tajné“

30.7.2020 - Minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď (OĽaNO) sa podrobil bezpečnostnej previerke na najvyšší stupeň utajenia – „Prísne tajné“. Urobil tak napriek tomu, že mu oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami automaticky vyplynulo z funkcie. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.„Hneď po nástupe do funkcie ministra obrany som inicioval bezpečnostné preverenie mojej osoby na najvyšší, IV. stupeň utajenia. Už vtedy som si totiž uvedomoval citlivosť informácií, s ktorými budem denne prichádzať do kontaktu. Prešiel som preto klasickým, veľmi podrobným preverením vrátane naozaj rozsiahlych podkladov o súkromí, minulosti, financiách či zdraví. Podstúpil som tiež bezpečnostný pohovor,“ uviedol Naď.Šéf rezortu dodal, že Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) ukončil jeho preverovanie a v súčasnosti je už držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa „Prísne tajné“.„Tento krok som síce z legislatívneho hľadiska robiť nemusel, no z môjho pohľadu mal veľký význam nielen z dôvodu reálneho kontaktu s utajovanými informáciami, ale tiež pre transparentnosť a dôveru v očiach zahraničných spojencov, s ktorými rokujem. Určite to preto stojí za zváženie a ja osobne to silno odporúčam aj ďalším kolegom,” doplnil.Platnosť osvedčenia pre utajované skutočnosti stupňa utajenia „Prísne tajné“ je päť rokov.