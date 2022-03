Minister Naď dúfa, že EÚ začne používať jednotky rýchleho nasadenia

Strategický kompas

Úlohou Strategického kompasu je poskytnúť usmernenie pre ďalší rozvoj spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ na najbližšie roky. Prinesie lepšie možnosti budovania a rozvíjania obranných spôsobilostí svojich členov, v dôsledku čoho sa posilní aj NATO. MO SR zároveň odmietlo úvahu o tom, že by Strategický kompas EÚ rozvíjal myšlienku vytvorenie európskej armády.





28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dúfa, že Európska únia (EÚ) bude používať jednotky rýchleho nasadenia. Slovenský šéf rezortu obrany vysvetlil, že sily rýchlej reakcie EÚ nie sú žiadne nóvum a doposiaľ existovali v počte 2-tisíc vojakov. Zdôraznil, že za 15 rokov existencie neboli použité ani raz. Naď to uviedol pred rokovaním vlády 23. marca.Vytvorenie kapacity 5-tisíc vojakov odsúhlasili 21. marca ministri obrany členských krajín EÚ v rámci Strategického kompasu EÚ. Úlohou jednotiek je zvýšenie možnosti EÚ riešiť otázky medzinárodného krízového manažmentu.Minister tiež uviedol, že na konci schvaľovacieho procesu Strategického kompasu prišla vojna na Ukrajine.„Možno by som bol spokojnejší, keby sme upravili ten dokument tak, aby viac reflektoval realitu, ktorá je na Ukrajine v súčasnosti,“ doplnil.Ministerstvo obrany SR (MO SR) pre agentúru SITA skonštatovalo, že sa podieľali na príprave kompasu. Vnímajú ho ako silný signál, že EÚ je odhodlaná prebrať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, investovať do rozvoja obranných spôsobilostí svojich členov s cieľom podieľať sa na medzinárodnom krízovom manažmente, a to najmä vo svojom susedstve. Stanovisko MO SR poskytla hovorkyňa ministerstva Martina Kovaľ Kakaščíková.