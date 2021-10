Minister Naď nie je spokojný s rozpočtom pre obranu, môže radšej odísť než by len kúril a svietil

Úradnícke čísla

Vojaci v nemocniciach

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) nie je spokojný s balíkom peňazí, ktoré má dostať zo štátneho rozpočtu rezort obrany na budúci rok. Povedal to v utorok v relácii Analýzy Na hrane televízie Joj.„Ešte čakám politickú diskusiu na túto tému,“ uviedol minister. „Osekanie“ rozpočtu je pre neho prekvapujúce a ak si podľa neho niekto myslí, že v rezorte bude len kúriť a svietiť, tak môže odtiaľ radšej odísť.Podľa návrhu rozpočtu budú výdavky kapitoly ministerstva obrany SR v roku 2022 tvoriť 97 percent celkových výdavkov na obranu. Sú rozpočtované v sume 1,795 miliardy eur.Naď vyhlásil, že ide o čísla, ktoré prišli na úradníckej úrovni. Pripomenul, že čokoľvek je potrebné v štáte riešiť, či je to pandémia alebo záplavy, tak sa vždy volajú na pomoc vojaci.Minister obrany informoval, že vláda vo štvrtok 14. októbra schváli mandát na nasadenie vojakov do nemocníc, pretože narastá počet hospitalizácií.Vojaci by mali robiť sanitárne činnosti, pomáhať pri polohovaní pacientov alebo pri ich prevážaní. Mohli by byť nasadení už v piatok alebo cez víkend. Ako prvá žiada o pomoc nemocnica v Žiline.