Minister Naď rokoval v Prahe o dopadoch ruskej invázie na Ukrajinu

Situácia v Kosove

Výcviková a poradenská misia

Spoločné obstarávanie v oblasti obrany

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) sa v uplynulých dňoch zúčastnil v Prahe na neformálnom zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany, na ktorom sa spoločne so svojimi rezortnými kolegami venovali dopadom ruskej invázie na Ukrajine na regióny kľúčové pre európsku bezpečnosť.Zaoberali sa aj opatreniami na zvýšenie efektivity obranných investícií a novými možnosťami podpory EÚ pre Ukrajinu. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková „Nelegálna a neoprávnená invázia Ruskej federácie na Ukrajinu má globálny vplyv a tiež širší regionálny rozmer. Hovoríme hlavne o našom východnom a južnom susedstve s dôrazom na západný Balkán,“ povedal minister Naď.Ministri počas spoločných rozhovorov zamerali i na budúcnosť misií EÚ v Bosne a Hercegovine a africkom štáte Mali, avšak zaoberali sa aj situáciou v Kosove.Minister Naď privítal návrh vytvorenia výcvikovej a poradenskej misie EÚ na Ukrajine, ktorého detaily počas rokovaní v Prahe predstavil šéf európskej diplomacie Josep Borrell . Podľa návrhu by táto misia EÚ bola dočasne umiestnená na území jedného alebo viacerých členských štátov Únie, ideálne susediacich s Ukrajinou.„Veríme, že naše stretnutie vytvorí silný politický základ pre čo najrýchlejšie zriadenie misie, ktorá ukrajinským ozbrojeným silám poskytne komplexný výcvik. Jej presný mandát a rozsah by sa mal vymedziť v súlade s identifikovanými potrebami ukrajinských ozbrojených síl a po dohode s členskými štátmi EÚ," vysvetlil minister Naď.Počas diskusie sa ministri zamerali aj na snahy posilniť spoločné obstarávanie členských štátov EÚ v oblasti obrany.Cieľom je znížiť finančné náklady na obstaranie, prevádzku a udržiavanie spôsobilostí, ako aj nahradiť vojenskú techniku sovietskej výroby a zvýšiť vzájomnú kompatibilitu spôsobilostí ozbrojených síl jednotlivých členských štátov EÚ. SR v tomto prípade zdôraznila potrebu hlbších diskusií o systémových problémoch pri spoločnom obstarávaní.„Takáto diskusia by uľahčila vzájomné zdieľanie skúseností medzi členskými štátmi a napomohla by prekonať legislatívne a iné prekážky sťažujúce spoločné obstarávanie v obrane v rámci EÚ," doplnil minister.