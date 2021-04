Minister Naď si uvedomuje šírenie ruských záujmov, vrátiť Sputnik by však bola škoda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ak niekto urobil prvé kroky v súvislosti s vakcínou Sputnik V, tak nech ten proces dotiahne. V relácii televízie TA3 V politike to povedal minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ). Doplnil, že je to podľa neho dobeh témy, ktorej sa venoval Igor Matovič (OĽaNO) ako predseda vlády a dostal aj poverenie od terajšieho premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).Podľa Naďa by bola škoda, ak by Slovensko muselo ruskú vakcínu vrátiť.Naď uviedol, že Rusko využíva Sputnik na šírenie svojich záujmov. Dodal, že si to uvedomuje, no v tejto chvíli to dáva preč. Tvrdí, že ak je vakcína kvalitná, nech sa ňou ľudia, ktorí chcú, dajú zaočkovať. Podľa neho sa tak môže zlepšiť pandemická situácia na Slovensku.