Minister obrany Jaroslav Naď si pripomenul 79. výročie atentátu na Reinharda Heydricha

Jozef Gabčík

Pietna spomienka spojená s behom na počesť generálmajora in memoriam Jozefa Gabčíka sa uskutočnila v Poluvsí, kde sa 8. apríla 1912 narodil. V lete 1941 rotmajster pechoty v zálohe Jozef Gabčík súhlasil so svojím zaradením do výcviku pre zvláštne úlohy. Následne absolvoval rôzne špeciálne kurzy.



Neskôr sa ako jeden z prvých československých vojakov dobrovoľne prihlásil na plnenie špeciálnych úloh na území okupovanej vlasti. V októbri 1941 sa stal veliteľom skupiny Anthropoid, ktorá 27. mája 1942 vykonala atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Ten podľahol následkom atentátu 4. júna 1942.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si v sobotu v Poluvsí (časť Rajeckých Teplíc) pripomenul 79. výročia operácie Anthropoid, pri ktorej bol spáchaný atentát na na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha . V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.Súčasťou spomienkového podujatia bol aj 27. ročník „Memoriálu Jozefa Gabčíka“, ktorý sa uskutočnil za dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Do 11-kilometrového behu sa zapojili aj profesionálni vojaci. Pripravené boli tiež statické a dynamické ukážky techniky príslušníkov Ozbrojených síl SR z 5. pluku špeciálneho určenia.„Neutíchajúci hrdinský odkaz Jozefa Gabčíka – boj za slobodu a demokraciu je navždy zapísaný v našej vojenskej histórii a naši príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia, ktorého čestný názov je Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, sú jeho hrdými nositeľmi dodnes,“ povedal Naď.