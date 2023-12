Minister obrany Pistorius sľúbil Ukrajine takmer 200-tisíc kusov munície, Západ má podľa neho na pleciach veľkú zodpovednosť

6.12.2023 (SITA.sk) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine a s pomocou Kyjevu zo strany Európy odmietol názor, že Ukrajina dostáva „príliš málo na to, aby zvíťazila “.Povedal to v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF. „Dodávame, čo môžeme. To isté platí pre takmer všetkých ostatných spojencov a partnerov,“ povedal Pistorius. Informuje o tom web Kyiv Independent.Šéf nemeckého rezortu obrany pripustil problémy v dodávateľskom reťazci európskeho zbrojného priemyslu, ktorý pochádza „z mierových čias". Konštatoval však, že obranný priemysel zvyšuje kapacitu všade, „kde môže“.Sľúbil pritom, že „v najbližších mesiacoch" nastanú zlepšenia a Nemecko dodá Ukrajine takmer. Boris Pistorius ďalej vyhlásil, že zodpovednosťou Západu je „vytvoriť na bojisku, vo vojne takú situáciu, že si ( ruský vodca Vladimir Putin ) uvedomí, že túto vojnu nemôže vyhrať – a preto príde k rokovaciemu stolu“.