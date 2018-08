Minister P.Gajdoš si uctil pamiatku obetí SNP pochodom Zlatno-Skýcov

Pamätníku SNP v obci Skýcov. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zlatno/Skýcov 25. augusta (TASR) - Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) si v sobotu turistickým pochodom cez náučný partizánsky chodník Zlatno - Skýcov v Tríbečskom pohorí a pietnou spomienkou uctil pamiatku obetí Slovenského národného povstania (SNP). Miestni obyvatelia sa v období 2. svetovej vojny významne zapojili do partizánskeho odboja.uviedol minister Gajdoš. Zároveň ocenil, že občania si už tri desaťročia pripomínajú hrdinov SNP aj takýmto turistickým pochodom.zdôraznil šéf rezortu obrany.Na pietnej spomienke v Skýcove sa zúčastnil aj poslanec za Slovenskú národnú stranu Jaroslav Paška, ktorý zdôraznil, že práve takéto podujatia nám pripomínajú, že históriu si treba chrániť.Pochod partizánskym chodníkom sa uskutočňuje už od roku 1988. Vznikol z iniciatívy priameho účastníka partizánskych bojov generálporučíka v. v. Jána Husáka a vtedajších starostov obcí Zlatno a Skýcov. Občania obcí Zlatno a Skýcov v okrese Zlaté Moravce sa aktívne zapájali do protifašistického odboja či už priamou účasťou na bojoch, alebo hospodárskou, či spravodajskou podporou partizánskych skupín. Nacistickí vojaci za pomoc protifašistickému odboju obec Skýcov 16. marca 1945 vypálili a 13 jej obyvateľov odvliekli do koncentračných táborov. Obete Slovenského národného povstania a 2. svetovej vojny pripomínajú v oboch obciach vojnové pamätníky. Informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.