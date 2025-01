Minister Raši obhajuje novú legislatívu pre prioritné okresy, vychádza z požiadaviek zástupcov regiónov, súhlasili s ňou

Reakcia na kritiku SaS

Ledecký nemá pravdu

8.1.2025 (SITA.sk) - Nová legislatíva o prioritných okresoch vychádza z požiadaviek zástupcov regiónov, súhlasili s ňou. Po rokoch sa ukázalo, že miera nezamestnanosti nie je dostačujúcim údajom, komplexné ukazovatele by mali dotvoriť komplexný obraz o socio-ekonomickej situácii.„Na rozdiel od čias, keď na rezorte regionálneho rozvoja pôsobil Vladimír Ledecký (poslanec parlamentu za SaS ), došlo k zmene aj v tom, že výbory pri najmenej rozvinutých okresoch (NRO) sú tvorené na základe územnej dohody socio-ekonomických partnerov,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši Hlas-SD ).Reagoval tak na kritiku strany Sloboda a Solidarita (SaS) smerujúcu k novej legislatíve na podporu prioritných okresov. Minister Raši vysvetlil, že napríklad starostovia a primátori si spomedzi seba volia člena do výboru, rovnako je to i v prípade firiem pôsobiacich v tripartite.Medzi členmi je aj zástupca samosprávneho kraja. Štát podľa Rašiho znížil počet svojich zástupcov, a naopak, zvýšil vplyv územia. Zdôraznil tiež, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR rozšírilo možnosti využitia príspevku pre prioritné okresy, využiť ho môžu napríklad na financovanie projektov cezhraničnej spolupráce.„Model viacerých komplexných údajov posudzujúcich kvalitu života v okresoch bol celý minulý rok konzultovaný s komunálnymi lídrami počas našich rezortných dní. Voči ukazovateľom v medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli vznesené pripomienky a návrh bol akceptovaný všetkými členmi Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ,“ podotkol minister.Štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák tvrdí, že Ledecký pri informácii o tom, že objem prostriedkov pre najchudobnejšie okresy sa zníži, nemá pravdu.„Keďže vláda, ktorej bol súčasťou (Ledecký bol v minulosti štátnym tajomníkom MIRRI SR - pozn. SITA), nedokázala nastaviť efektívne čerpanie a zmysluplnú podporu projektov, v niektorých okresoch ako Michalovce, Medzilaborce a podobne bolo za ich vládnutia čerpanie nulové. My sme tieto financie presunuli na rok 2024, a preto sme najmenej rozvinutým okresom poskytli objem 17 miliónov eur,“ vraví Kaliňák. Akcentoval tiež, že ministerstvo vedie s regiónmi neustály dialóg. Vyhláška k zákonu by mala byť predmetov štandardného pripomienkového konania.„Tak, aby zmeny čo najviac pomohli, lebo iba vtedy majú význam,“ uzavrel Kaliňák.