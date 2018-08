Minister spravodlivosti G. Gál rokoval o voľbe sudcov ÚS s expertmi

Na archívnej snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) – Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) ako jednu z alternatív predloží na rokovanie vlády návrh skupiny právnikov, v zmysle ktorého sudca ústavného súdu musí byť osobnosťou, ktorá dáva záruky, že bude vykonávať funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, a zároveň ďalšie podmienky na ústavných sudcov nebudú môcť byť dopĺňané zákonom. Vyplynulo to z rozporového konania ministra a členov skupiny 38 slovenských právnikov. TASR o tom informoval Juraj Rizman z občianskeho združenia Via Iuris.Ako uviedol, minister predloží aj druhú alternatívu, podľa ktorej podmienky na výkon funkcie budú môcť byť stanovené aj obyčajným zákonom. Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV ju považuje za riziko, pretože každá vládna väčšina by mohla účelovo meniť požiadavky na ústavných sudcov.skonštatovala.Podľa Via Iuris sa na rokovaní tiež podarilo presadiť, aby informácie o uchádzačoch o funkciu sudcu ústavného súdu boli zverejnené najmenej 45 dní pred ich vypočutím na ústavnoprávnom výbore. Pre najbližšiu voľbu sa súčasná lehota sedem dní rozšíri iba na 15 dní.Ostatné návrhy skupiny právnikov minister Gál neakceptoval, informoval ďalej Rizman, podľa ktorého sa do návrhu nedostane priebežná obmena ústavných sudcov každé štyri roky, zvýšenie počtu poslancov potrebného na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu na aspoň 90 a v druhom kole aspoň 76 hlasov poslancov NR SR či. Minister zároveň trvá na zvýšení minimálneho veku sudcov zo 40 na 45 rokov.Skupina 38 slovenských právnikov a právničiek v máji 2018 zverejnila svoj návrh na zmenu voľby ústavných sudcov a v júni 2018 podala aj pripomienky k legislatívnym návrhom z dielne ministerstva spravodlivosti s cieľom zlepšiť voľbu ústavných sudcov a odstrániť nedostatky v návrhu ministerstva.Gál chce presadiť nové pravidlá výberu ústavných sudcov, podľa ktorých by sa už mohli vyberať noví ústavní sudcovia. Po stredajšom (8.8.) stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom potvrdil, že chce, aby sa návrhom na zmenu výberu ústavných sudcov zaoberala tento mesiac vláda a v septembri parlament.