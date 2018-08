Minister spravodlivosti USA sa ohradil voči Trumpovej kritike

Na snímke Jeff Sessions. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. augusta (TASR) - Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions po najnovšej kritike prezidenta Donalda Trumpa vyhlásil, že jeho rezort stojí nad politickými vplyvmi. Napísala to v piatok agentúra AP.odkázal vo štvrtok prostredníctvom svojej hovorkyne Sessions. Reagoval tak na slová Donalda Trumpa, ktorý ho opäť kritizoval za to, že sa dištancoval od vyšetrovania zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a prípadného spolčenia sa členov Trumpovho volebného tímu s Moskvou.Americký prezident často naznačuje, že Sessions neurobil nič pre to, aby ho pred vyšetrovaním, ktoré vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller, ochránil, pretože dohľad nad ním zveril svojmu námestníkovi Rodovi Rosensteinovi.povedal Trump vo štvrtok v rozhovore pre spravodajskú televíziu Fox News, pričom dodal, že Sessions sa vedenia rezortu spravodlivosti vlastne nikdy neujal.Trump podľa vlastných slov Sessionsa do funkcie vymenoval len preto, že bol jedným z prvých ľudí, ktorí ho podporili, keď sa rozhodol, že bude kandidovať za prezidenta.reagoval na prezidentove slová Sessions.Prezidentove vyjadrenia prišli v týždni, keď sa jeho bývalý právnik Michael Cohen priznal k obvineniam z finančných podvodov počas Trumpovej predvolebnej kampane, vrátane vyplatenia peňažných súm určených na umlčanie niektorých osôb, a vtiahol tým do svojich trestných činov aj hlavu štátu.Okrem toho bývalého šéfa Trumpovej volebnej kampane Paula Manaforta uznala porota za vinného z viacerých trestných činov vrátane prania špinavých peňazí a daňových a bankových podvodov, za čo mu hrozí až 80 rokov väzenia.