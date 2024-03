Minister Šutaj Eštok ocenil zrušenie hraničných kontrol na hraniciach s Poľskom a Českom

Kontroly na vnútorných hraniciach

Spolupráca medzi EÚ a Ukrajinou

5.3.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok oceňuje a ďakuje Českej republike a Poľsku za zrušenie kontrol na hraniciach so Slovenskom. Uviedol to počas rokovania Rady pre vnútorné záležitosti štátov Európskej únie v Bruseli.Ako ďalej povedal, ešte osem členských štátov má aj napriek zníženiu objemu nelegálnej migrácie stále zavedené kontroly na vnútorných hraniciach. To podľa neho podkopáva funkčnosť schengenu Ministri členských štátov na stretnutí v Bruseli diskutovali okrem iného aj o aktuálnom stave schengenského priestoru.Výstupy by podľa rezortu vnútra mali viesť ku krokom, ktoré zvýšia bezpečnosť a znížia zneužívanie bezvízového styku s EÚ.Napomôcť by malo zavedenie systémov vstup/výstup a Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). „Ďakujem Európskej komisii za vypracovanie a predloženie schengenského barometra. Naďalej sa ukazuje, že nelegálna migrácia je hrozbou a musíme dôsledne chrániť naše vonkajšie hranice," skonštatoval Šutaj Eštok.Minister vnútra tiež zdôraznil význam spolupráce medzi EÚ a Ukrajinou v bezpečnostnej oblasti. Dôležitosť partnerstiev sa podľa neho ukazuje aj v rámci riešenia príčin migrácie. „Spoluprácu v bezpečnostnej oblasti medzi EÚ a Ukrajinou považujem za dôležitú a obojstranne prospešnú,“ dodal Šutaj Eštok.