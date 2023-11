Minister Šutaj Eštok plánuje dočasného policajného prezidenta Soláka poveriť funkciou natrvalo (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Hlas-SD ) plánuje navrhnúť dočasne povereného policajného prezidenta Ľubomíra Soláka na post prezidenta Policajného zboru Avizoval to v relácii televízie Markíza Na telo plus. Šéf rezortu vnútra dodal, že má v úmysle spojiť sa s predsedom branno-bezpečnostného výboru NR SR , aby mu dal nejaký termín na zvolanie výboru, kde bude Solák vypočutý, a následne by ho vymenoval do funkcie.Šutaj Eštok poznamenal, že by bol rád, ak by to bolo čo najskôr. Na pozícii viceprezidenta by mal zotrvať Ivan Hapšták, ktorého Šutaj Eštok vymenoval, keď poveroval Soláka vedením PZ. Minister vnútra zdôraznil, že Hapšták bol riadne vymenovaný, nešlo len o poverenie.