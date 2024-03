Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok súhlasí so stretnutím ministra zahraničných vecí Juraja Blanára s ruským ministrom Sergejom Lavrovom

Stretnutie Blanára s Lavrovom môže byť jedným krokom, ktorý k mieru prispeje. „Čo zoberiete flintu a pôjdete do Ruska? Tak to asi nepôjde,“ dodal Šutaj Eštok a vyhlásil, že „ak som vinný za to, že chcem mier, tak ma môžete odstreliť“.

Zdôraznil, že pred rokom sa stretol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken s Lavrovom na pôde Európskej únie a to nikto nekritizoval. Stretnutie sa uskutočnilo vlani počas stretnutia ministrov G20 v indickom Dillí a trvalo zhruba desať minút. Médiá vtedy informovali, že nešlo o oficiálnu schôdzku, ale rozprávali sa iba „za chodu“. Blinken Lavrovovi povedal, že USA budú Ukrajinu podporovať tak dlho, ako bude treba.

Stretnutie Blanára s Lavrovom sa podľa nášho ministerstva zahraničných vecí udialo na žiadosť ruskej strany. Minister na ňom oznámil, že Slovensko nepošle na Ukrajinu žiadneho vojaka a že rusko-ukrajinský konflikt nemá vojenské riešenie. „To, čo sa stalo na Ukrajine, sa nikdy nemalo stať,“ povedal ďalej podľa rezortu Blanár.