Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
16. apríla 2026
Minister vnútra nie je Harry Potter. Magyarove tvrdenia o migrantoch môžu byť podľa Štefančíka pravdivé hneď z niekoľkých dôvodov
Líder víťaznej strany Tisza v parlamentných voľbách v Maďarsku
16.4.2026 (SITA.sk) - Líder víťaznej strany Tisza v parlamentných voľbách v Maďarsku Péter Magyar s vysokou pravdepodobnosťou hovorí pravdu, ak tvrdí, že maďarský premiér Viktor Orbán na žiadosť Roberta Fica navozil migrantov na slovenskú hranicu s cieľom uspieť vo voľbách v roku 2023.
Politológ Radoslav Štefančík pre agentúru SITA vysvetlil, prečo sú jeho tvrdenia skôr pravdivé. Pripomenul, že v čase, keď Maďari posielali migrantov na svoju severnú hranicu, bol Magyar súčasťou Orbánovej strany Fidesz.
"O to pravdivejšie môžu byť jeho informácie. Pán Magyar bol totiž v centre rozhodovania, bol manželom ministerky spravodlivosti. Predpokladám, že títo ľudia mali dôkladné informácie o tom, čo sa na území Maďarska deje. Pretože k migrácii nedochádzalo len na južných hraniciach Slovenska, ale aj na severných hraniciach Maďarska," dodal politológ.
Prečo Magyar s touto informáciou neprišiel skôr?
To, prečo Magyar s touto informáciou neprišiel skôr, ale až v čase, keď zvíťazil vo voľbách, je podľa Štefančíka preto, že na to nemal dôvod. "On v predvolebnej kampani neriešil problémy Slovenska, ale primárne vnútorné záležitosti Maďarska. Ak to teraz niekde medzi rečou spomenul, nebolo preto, že sa chce venovať Slovensku, ale primárne Orbánovi a jeho spôsob vedenia politiky. Týmto príkladom len upozornil na fakt, aké perfídne spôsoby politiky, založené na klamstvách a podvodoch, používal dosluhujúci maďarský premiér," skonštatoval politológ.
To, že Magyar podal pravdivú informáciu predovšetkým naznačuje jeho pozícia v politike v roku 2023. "On nebol hocikto, muž nula, ale bol človek s kontaktmi na zdroje informácií. Z tohto dôvodu len ťažko možno pochybovať o tom, že si vymýšľa," doplnil Štefančík.
Ďalšie indície
Druhou indíciou je podľa jeho slov prepustenie prevádzačov, ku ktorému došlo v apríli 2023, a teda pár týždňov pred slovenskými parlamentnými voľbami. "Vláde Ľudovíta Ódora to skomplikovalo situáciu, vtedajšie opozičné strany sa toho hneď chytili. Paradoxne, migranti používali trasu Maďarsko – Slovensko – ďalšie krajiny, hoci jednoduchšie by bolo ísť cez Rakúsko. Geografia nepustí. Slovensko neležalo na migračných trasách ani v rokoch 2015 - 2016, jednoducho sme situovaní príliš na východ, hoci záujem migrantov je spravidla o tie krajiny, ktoré ležia na západ od našich, resp. českých hraníc," vysvetlil politológ.
Ďalšou indíciou podľa jeho slov je, že migračná situácia sa skomplikovala prakticky niekoľko týždňov pred voľbami, aby zapasovala do volebnej kampane. "Opozičné strany ju vtedy využili naplno a keď vytvorili vládu, migračná situácia na hraniciach s Maďarskom utíchla. Akoby šibnutím zázračného prútika. Lenže Matúš Šutaj Eštok nie je Harry Potter, žiadne potterovské "evanesco" nefunguje. Migračné vlny sa nezastavujú tak, že niekto žmurkne očami a problém je vyriešený, ani stráženie hraníc do 19:00 hodiny nepomáha," povedal politológ, podľa ktorého je logickým vysvetlením, že niekto dal skrátka pokyn.
Predseda vlády zatiaľ mlčí
Predseda vlády o obvineniach zo strany Magyara zatiaľ mlčí. "Od Mikuláša Dzurindu existuje politické pravidlo, ktorého podstata spočíva v tom, ”nechať problém vyhniť". Vlastnosťou tejto vlády je, že je tak neschopná, že jeden problém, ktorý vznikol v pondelok, je rýchlo prekrytý problém, ktorý vznikol v utorok. Keďže pán Magyar sa vyjadril v utorok, predpokladám, že do piatku vzniknú ďalšie tri problémy," povedal Štefančík.
Taktika expresne rýchleho vyhnitia problému tak bude podľa neho lepšou stratégiou, než sa k nemu vyjadrovať a prikladať mu dôležitosť. Tejto stratégii podľa politológa pomáha aj slabý tlak zo strany opozície.
Podľa politológa je táto situácia určite na demisiu ministra vnútra aj celej vlády. "Veď to bol škandalózny podvod na ľuďoch. A navyše. Ak táto vládna koalícia, resp. vtedajšie opozičné strany predstavujú tento typ migrácie za bezpečnostné riziko, ohrozenie štátnej suverenity, tak sa otvorene pýtam, či týmto nezodpovedným konaním niekto neohrozil štátnu suverenitu, pretože jednoznačne konal v rozpore so záujmami krajiny. Nie som síce právnik, ale nie je to už naplnením skutkovej podstaty trestného činu vlastizrady?" položil otázku politológ. To, že išlo o vlastizradu a sabotáž si myslí aj Matovičovo Hnutie Slovensko, ktoré vo štvrtok podalo aj trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR.
Majster populizmu
Štefančík súčasne podotkol, že populistické strany zakladajú svoju komunikačnú stratégiu na šírení strachu a nenávisti. Strana Smer je podľa neho majstrom populizmu. Je teda podľa neho viac ako jasné, že strach bude určite prítomný aj v ich nasledujúcej volebnej kampani.
"Len teraz neviem povedať, či sa budeme opäť báť migrantov alebo Ukrajiny, resp. vojny na Ukrajine. Prípad Maďarska však ukazuje, že z vojny na Ukrajine ako z témy volebnej kampane strach mať nemusíme a migranti boli zámerne vymyslenou témou. Témou, ktorou politici zneužili vlastných voličov," vyhlásil Štefančík s tým, že okrem strašenia migrantmi stále majú k dispozícii aj "diktát Bruselu".
Nech je to už čokoľvek, politológ predpokladá, že pôjde o známu populistickú dichotómiu "my versus oni". "Kto bude patriť do kategórie oni, sa ukáže až počas kampane. Možno to budú mimovládne organizácie, slobodné médiá, LGBTI+, možností je viac. Poučenie z maďarských volieb však hovorí jasnou rečou. Ak je krajina v úpadku, žiadne strašenie nepomôže," uzavrel Štefančík.
href="https://sita.sk/fotogaleria/parlamentne-volby-v-madarsku-2026-orban-fidesz-vs-magyar-tisza-fotografie/">Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini podporil Deň narcisov, vyzdvihol solidaritu aj prácu dobrovoľníkov – VIDEO
Pellegrini podporil Deň narcisov, vyzdvihol solidaritu aj prácu dobrovoľníkov – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Kto je Obchodník roka? Už po 13. raz je to dm drogerie markt!
Kto je Obchodník roka? Už po 13. raz je to dm drogerie markt!