Minister vnútra sa zrejme budúci týždeň stretne s generálnym prokurátorom Žilinkom

Naplnená litera zákona

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zrušené funkcie viceprezidentov polície

Chránení oznamovatelia nezákonnej činnosti

28.10.2023 (SITA.sk) - Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) sa zrejme budúci týždeň stretne s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom . Šutaj Eštok tvrdí, že na spoluprácu so Žilinkom sa teší, taktiež podľa neho majú množstvo tém, ktoré budú musieť v budúcnosti riešiť.Šutaj Eštok tvrdí, že postavením šiestich príslušníkov okolo Jána Čurillu mimo službu naplnil literu zákona. Povedal, že zákon mu nedával inú možnosť.„Budem robiť všetko pre to, aby na Slovensku platil zákon pre každého, aby sme vedeli ľuďom garantovať, že žijú v bezpečnej a spravodlivej krajine,“ povedal vo videu na sociálnej sieti. Zároveň novému vedeniu na rezorte vnútra a policajnému zboru určil novú prioritu, ktorou je „nezvládnutá“ nelegálna migračná kríza. Tú podľa Šutaja Eštoka predchádzajúce vedenie zanedbalo.„My sme pripravení v tomto urobiť zásadné a dramatické kroky tak, aby Slovensko bolo opäť bezpečnou krajinou," uviedol. Ministerstvo vnútra je pripravené nasadiť na hranicu všetku techniku, ktorou rezort disponuje.Minister vnútra Šutaj Eštok vydal v piatok organizačné opatrenie, ktorým sa od 1. novembra rušia funkcie viceprezidentov Policajného zboru . Ako ďalej informoval tlačový odbor rezortu vnútra, zriadená bude nová funkcia viceprezidenta polície pre oblasť migrácie, operatívu a riadenie služieb zboru.„Zároveň šéf rezortu vnútra rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby u šiestich príslušníkov Policajného zboru, tak ako mu to prikazuje zákon o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu,“ informovalo ministerstvo.Podľa medializovaných informácii ide v tomto prípade o skupinu príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu . Tí však disponujú statusom chránených oznamovateľov nezákonnej činnosti.Zároveň Šutaj Eštok poveril zastupovaním riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Jozefa Masnicu, ktorý dlhodobo pôsobí vo funkcii riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica z dôvodu neprítomnosti dosluhujúceho riaditeľa.Dnešným dňom zároveň nový minister poveril výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie prezidenta Policajného zboru Rastislava Polakoviča . Ten vo funkcii dočasne nahradí odvolaného Štefana Hamrana