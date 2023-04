Minister zahraničných vecí Kuleba neskrýva frustráciu z meškajúceho plánu EÚ na obstaranie munície pre Ukrajinu

20.4.2023 (SITA.sk) - Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba priznal, že je „frustrovaný“ z meškania plánu Európskej únie na obstarávanie munície pre Ukrajinu. Referuje o tom web Kyiv Independent. „Je to test, či má EÚ strategickú autonómiu pri prijímaní nových zásadných bezpečnostných rozhodnutí. Pre Ukrajinu sa cena nečinnosti meria v ľudských životoch,“ uviedol Kuleba na Twitteri.Hoci EÚ schválila obstaranie milióna delostreleckých nábojov pre Ukrajinu už 20. marca, členské štáty sa stále sporia o niektoré detaily plánu. Jeden z hlavných sporných bodov sa týka financovania výrobcov z EÚ a toho, do akej miery by sa krajiny ako USA a Spojené kráľovstvo mali podieľať na obstarávaní.Plán EÚ pozostáva z troch etáp, a to presunu existujúcich delostreleckých nábojov z výzbroje krajín EÚ, spoločných nákupov munície a výroby zvyšného potrebného množstva delostreleckých nábojov.