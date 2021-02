Minister zahraničných vecí má v marci naplánovanú návštevu Slovinska, rozhodla o tom vláda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) odcestuje v pondelok 1. marca na zahraničnú cestu do Slovinskej republiky. Na základe Návrhu plánu zahraničných stykov vlády SR na marec o tom dnes rozhodla vláda.Vláda SR zároveň dodatočne schválila zahraničnú cestu šéfa slovenskej diplomacie do Severomacedónskej republiky, Srbskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Albánskej republiky, ktorá sa konala od 8. do 10. februára 2021.