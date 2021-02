Minister zdravotníctva Marek Krajčí by sa mal vzdať funkcie, myslí si opozičný poslanec Richard Takáč

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) by mal skončiť vo funkcii. V dnešnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal opozičný poslanec Národnej rady SR (NR SR) Richard Takáč (Smer-SD).Kritizoval, že pred Vianocami nedokázal presadiť tvrdšie opatrenia. Podľa Takáča musí prísť na jeho miesto niekto, kto dokáže také kroky na vláde presadiť. Naopak, Krajčí má dôveru šéfa poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Tvrdí, že Krajčí vždy presadzoval tie najtvrdšie opatrenia, či už na pandemickej komisii alebo na vláde, ale treba si uvedomiť, že on nie je jediný, kto rozhoduje. Koalíciu tvoria štyria partneri.