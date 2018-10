Ministerka A. Kalavská vymenovala za šéfku VšZP Ľ. Hlinkovú

Ľubica Hlinková, archívna snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) uviedla v piatok do funkcie novú generálnu riaditeľku štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubicu Hlinkovú. Vo funkcii nahrádza Miroslava Kočana, ktorý skončil ku koncu septembra.Hlinková doteraz vo VšZP riadila odbor liekovej politiky a centrálnych nákupov. Jej cieľom ako šéfky štátnej poisťovne je podľa jej slov umožniť poistencom prístup k efektívnej, modernej a bezpečnej liečbe.povedala.Generálny riaditeľ a šéf predstavenstva štátnej poisťovne Kočan sa svojej funkcie vzdal k 30. septembru. Dôvody abdikácie VšZP ani ministerstvo nekomentovali. Napriek tomu, že ho aktuálne nahrádza Hlinková, do šiestich mesiacov sa bude musieť uskutočniť výberové konanie na post generálneho riaditeľa.Kočan bol vo funkcii generálneho riaditeľa od mája 2016. Do funkcie ho navrhol Tomáš Drucker, predchodca ministerky Kalavskej. O jeho odchode sa po Druckerovom konci na čele rezortu v zdravotníckych kuloároch hovorilo už dlhšie. Ešte začiatkom leta však sám Kočan takéto informácie dementoval.