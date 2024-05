Ministerka Dolinková: Fungovanie detských pohotovostí by sa mohlo od júla skrátiť

Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti by sa mohli od 1. júla skrátiť z 22.00 h na 20.00 h. Zabezpečiť to má pozmeňujúci návrh zákona, ktorý v pondelok predstavila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Zároveň sa v ňom navrhuje, aby boli pediatri v rámci svojich bežných ordinačných hodín v ambulanciách pacientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň ordinovali do 18.00 h.



"Ambulantná pohotovostná služba (APS) sa s účinnosťou od 1. júla 2024 bude skracovať z 22.00 h na 20.00 h s tým, že denná ambulantná starostlivosť o naše deti bude v ambulanciách zabezpečená počas 35 hodín týždenne tak, aby bola poskytovaná každý deň a z toho jeden deň do 18.00 h," uviedla ministerka. Dodala, že návrhom sa má v utorok (18. 5.) zaoberať parlamentný zdravotnícky výbor a následne parlament.

Zároveň informovala, že na pondelkovom rokovaní vysvetlila zástupcom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) aj primátorom všetkých miest, ktorých sa dotkne konsolidácia detskej ambulantnej pohotovostnej služby, dôvody jej potreby. "Rozumejú im a verím, že ich budú vysvetľovať aj rodičom a svojim občanom," skonštatovala s tým, že cieľom opatrení je zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre deti naprieč celým Slovenskom, kým do systému nepríde nová generácia pediatrov.



Predseda ZMOS-u Jozef Božik zdôraznil, že konsolidácia APS sa nepáči ani ZMOS-u ani primátorom. "Na druhej strane ako racionálne zmýšľajúci ľudia sme jasne počuli argumenty, že sa nezakrývame perinou, ktorú nazývame reforma, ale hovoríme, že zachraňujeme kolabujúci systém ambulantných pohotovostí pre deti," vyhlásil. Víta, že rezort do avizovaných opatrení zapojil aj návrh ZMOS-u, aby pediatri v bežných ambulanciách raz do týždňa ordinovali do 18.00 h. Vďaka tomu bude podľa jeho slov možné aspoň dovtedy v prípade potreby denne zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť v mestách, ktorých sa konsolidácia dotkne.

Šéfka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) Elena Prokopová zdôraznila, že situácia v pediatrii je z hľadiska personálu alarmujúca a cieľom všetkých je sa o deti postarať. "Opatrenia nie sú pozitívne pre primárnych pediatrov ani pre predstaviteľov miest a obcí, ani pre rodičov našich detí, ale všetci spoločne inú možnosť nevidíme," skonštatovala s tým, že ide o jedinú možnosť, na ktorú spoločne prišli pre zachovanie zdravotnej starostlivosti o deti.



Sieť detských ambulantných pohotovostí sa má v troch fázach zredukovať. V prvej fáze zaniklo šesť pohotovostí, ktoré nemali prevádzkovateľa. Ďalších desať bodov APS má byť vypustených od júla 2024. Tretia fáza, ktorá sa má týkať piatich bodov APS, je naplánovaná od novembra 2024.