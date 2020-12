Ministerka Kolíková ocenila epidemiologičku Bražinovú a in memoriam právničku Škorpilovú

Bražinová pôsobí v oblasti epidemiológie

12.12.2020 - Cena ministerky spravodlivosti za prínos v oblasti ľudských práv má tento rok dve laureátky. Ako ďalej rezort spravodlivosti informuje v tlačovej správe, ministerka Mária Kolíková (Za ľudí) udelila cenu epidemiologičke Alexandre Bražinovej a in memoriam právničke Lenke Škorpilovej.Cena ministerky spravodlivosti sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, ktorý pripadá na 10. decembra.„Alexandra Bražinová dnes zastáva úlohu strážcu hodnôt a upozorňuje na veci, na ktoré máme myslieť pri prijímaní opatrení súvisiacich s pandémiou. Lenku Škorpilovú som poznala ako človeka, ktorý celým svojím životom ukazoval, čo môže človek urobiť, ak chce chrániť ľudské práva a slobody,” uviedla Kolíková.Bražinová dlhé roky pôsobí v oblasti epidemiológie a podieľala sa na vzniku viac ako stovky vedeckých prác. Zároveň je odbornou garantkou medzinárodného programu Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka na Slovensku. Ide o programy, ktoré sú zamerané na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností detí.Od začiatku epidémie koronavírusu pôsobí na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave, vykonáva epidemiologické šetrenia pozitívnych, prácu na infolinke a koordinuje dobrovoľnícku skupinu medikov a medičiek.Škorpilová začala svoju kariéru v oblasti ochrany ľudských práv v organizácii UNICEF, neskôr nastúpila do Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Pomáhala vybudovať Centrum právnej pomoci, kde pretavovala do praxe princíp práva na prístup k právnej ochrane pre všetkých.V neziskovom sektore, konkrétne v Nadácii Integra sa venovala vzdelávaniu v oblasti ľudských práv. Neskôr pôsobila aj na Ministerstve spravodlivosti SR, kde sa zasadila o posun súdneho systému smerom k transparentnosti a právu účastníka konania na informácie a na spravodlivý súdny proces.