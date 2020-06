Ministerka Kolíková povedala, kto by mohol nahradiť Praženkovú na poste šéfa súdnej rady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ján Mazák je odbornou aj morálnou autoritou a bolo by dobré, keby mu členovia Súdnej rady SR dali dôveru, aby ju viedol. Uviedla to vo štvrtok pre médiá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ). Doterajšia šéfka rady Lenka Praženková v utorok oznámila svoju rezignáciu, pričom ako jej potenciálny nástupca sa najviac skloňuje práve meno bývalého šéfa ústavného súdu.Mazák ako člen súdnej rady nebol navrhnutý sudcami, podľa ministerky spravodlivosti však zastával významné súdne funkcie. Námietka, že radu by mal viesť člen, ktorého do rady nominovali sudcovia, preto podľa nej v tomto prípade nie je na mieste."Bolo by určite výborné, ak by dostal silnú podporu aj zo strany tej časti súdnej rady, ktorá je zvolená sudcami. Uvidíme, ako sa k tomu postavia," dodala Kolíková.Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková sa v utorok vzdala svojej funkcie. Na svojej internetovej stránke o tom informovala súdna rada. Dôvodom jej rozhodnutia bolo, že nemala podporu väčšiny členov súdnej rady.Odvolanie Praženkovej z funkcie mala rada na programe zasadnutia, ktoré sa uskutoční v pondelok 29. júna, namiesto toho by však rada mala vyberať Praženkovej nástupcu.