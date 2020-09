Ministerka kultúry Natália Milanová vyrokovala milióny eur na riešenie dopadov COVID-19

Rokujú o podpore EHMK

Modernizácia kultúrnej infraštruktúry

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Sumu 40 miliónov eur na riešenie dopadov COVID-19 bude mať ministerstvo kultúry k dispozícii zo zdrojov REACT-EÚ. Informuje o tom vedúca Oddelenia komunikácie a protokolu Tatiana Majerská.Na novom finančnom balíku pre kultúru a kreatívny priemysel v čase koronakrízy sa dohodli ministerka kultúry Natália Milanová OĽaNO ) a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a investície Veronika Remišová Za ľudí ). Témou stretnutia bola aj podpora pre Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026.Ministerstvo kultúry rokuje o podpore akcie EHMK, na ktorú by malo ísť z európskych financií 40 miliónov eur. „Mestá, ktoré majú záujem kandidovať na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 by mali v svojich projektoch myslieť aj na inovatívne, smart a zelené tematické zameranie,” zdôraznila Milanová.Medzi priority nového programového obdobia patrí popri akcii EHMK 2026 aj obnova národných kultúrnych pamiatok a modernizácia kultúrnej infraštruktúry, ktorú napríklad tvoria kiná, kultúrne centrá či divadlá.Investície do týchto oblastí podľa ministerstva pomôžu rozvoju cestovného ruchu a regiónov. Rezort kultúry v tejto súvislosti otvoril dialóg o budúcom využití eurofondov aj so zástupcami samospráv – Združením samosprávnych krajov SK8, Úniou miest Slovenska (ÚMS) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).