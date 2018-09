Ministerka kultúry sa stretla s dobrovoľníkmi na hrade Kamenica

S postupom prác na hrade Kamenica v rovnomennej obci v okrese Sabinov je ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) spokojná. Povedala to počas pondelňajšej návštevy hradu a stretnutí s členmi združenia Kamenná veža a zástupcami samosprávy. Verí, že obnova hradov bude pokračovať aj po roku 2020, keď končí programové obdobie čerpania financií z Európskej únie. Na snímke zľava predseda Združenia Kamenná veža Milan Gladiš, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík, starosta obce Kamenica Ladislav Urda a prednosta Okresného úradu v Sabinove Ján Baňas. Foto: TASR Foto: TASR

Kamenica 17. septembra (TASR) – S postupom prác na hrade Kamenica v rovnomennej obci v okrese Sabinov je ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) spokojná. Povedala to počas pondelňajšej návštevy hradu a stretnutí s členmi združenia Kamenná veža a zástupcami samosprávy. Verí, že obnova hradov bude pokračovať aj po roku 2020, keď končí programové obdobie čerpania financií z Európskej únie.povedala s tým, že bude s ministrom práce možno uvažovať nad tým, ako týchto ľudí zamestnať i naďalej.Na otázku, či rezort kultúry podporí práce na hrade Kamenica i v budúcnosti, odpovedala, že ak sa združenie zapojí do výzvy a požiada o financie, tak aj na základe toho, čo videla, sa bude ministerstvo snažiť rekonštrukčné práce uzavrieť tak, aby to malo svoj efekt.Združenie Kamenná veža funguje od roku 2006, so stavebnými prácami na hrade začali dobrovoľníci o tri roky neskôr.priblížil predseda združenia Milan Gladiš s tým, že hrad je zbúraný 500 rokov.Piaty rok tam v rámci programu rezortu kultúry Obnovme si svoj dom zamestnávajú desať až 12 ľudí." dodal Gladiš.