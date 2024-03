Ministerka kultúry Šimkovičová vymenovala nové riaditeľky Bibiany a SNK, sú nimi Petra Flach a Ivana Kostrabová

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.3.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) vymenovala do funkcií nové riaditeľky Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana aj Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine.Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Bačinská, šéfka rezortu kultúry tak učinila v súlade so zákonom o výkone práce vo verejnom záujme. SNK v Martine od 26. marca vedie Ivana Kostrabová.„Obdobne ministerka vymenovala Petru Flach do funkcie štatutárneho orgánu Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti – riaditeľka Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, od 26. marca," informovala Bačinská. Doplnila, že na obe pozície bude v zákonom stanovenej lehote realizované výberové konanie.Ministerka kultúry odvolala riaditeľku Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Zuzanu Liptákovú aj generálnu riaditeľku SNK v Martine Katarínu Krištofovú . Obe riaditeľky vo funkcii skončili ku 25. marcu. V prípade Liptákovej šéfka rezortu kultúry využila zákonnú možnosť odvolania bez udania dôvodu, zamestnanci Bibiany ale v otvorenom liste vyjadrili nesúhlas s jej odvolaním.