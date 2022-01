Ministerka Milanová očakáva, že sa v budúcnosti bude opätovne zaoberať hudobnými kvótami v rádiách

Implementovali európsku smernicu

Autor musel mať trvalý pobyt na Slovensku

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) očakáva, že príde čas, kedy sa bude hudobnými kvótami v rádiách opätovne zaoberať. Uviedla to v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že podľa finálnej dohody sa kvóty nebudú meniť.Ministerstvo kultúry vo veľkej novele mediálneho zákona navrhovalo zrušiť súkromným rádiám kvóty na slovenskú hudbu, ktorú by tak hrali na dobrovoľnej báze. Verejnoprávnym staniciam by však kvóty naďalej ostali, a to výške 35 percent. Z plánu nakoniec ministerstvo ustúpilo a kvóty pre komerčné rádia vo výške 25 percent ponechalo. Zákon o mediálnych službách by mal byť na februárovej schôdzi parlamentu v druhom čítaní.Milanová priblížila, že ich návrh reflektoval, že Európska únia (EÚ) má určité pravidlá týkajúce sa kvót. „Tým, že sme teraz pripravili novú legislatívu, ktorá je vlastne aj implementáciou európskej smernice, museli sme testovať všetky ustanovenia, či obstoja z pohľadu európskeho práva. Mali sme vážne pochybnosti, že vo forme, ako ich máme dnes, nie sú s ním kompatibilné,“ konštatovala. Zároveň poukázala na to, že polemika okolo legitimity hudobných kvót je aj v iných krajinách EÚ.„V zásade, my sme mali, čo sa týka kvót a slovenského hudobného diela definíciu, že autor hudby alebo textu musel mať trvalý pobyt na Slovensku. Problém však je, že územné kritérium ide priamo proti jednému zo základných pravidiel Európskej únie – slobode pohybu tovaru a služieb. Za príklad nám všetci dávajú Francúzsko, lenže tam sa nepracuje s teritoriálnou definíciou hudobného diela,“ vysvetlila s tým, že Francúzi hrajú iba texty po francúzsky a nemajú tam tak „národnú príslušnosť“.Označila to za jednu z vecí, pri ktorej si povedali, že keď EÚ to vníma inak, tak sa musia aj oni tomu prispôsobiť, hlavne keď implementujú európske právo.