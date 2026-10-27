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27. októbra 2026
Ministerka Šimkovičová absolvovala kontrolný deň na hrade Modrý Kameň – FOTO
Obnova hradu Modrý Kameň sa realizuje v rámci národného projektu Program Slovensko. Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Obnova hradu Modrý Kameň sa realizuje v rámci národného projektu Program Slovensko.
Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) absolvovala kontrolný deň na hrade Modrý Kameň, ktorý bol zameraný na priebeh obnovy torzálnej architektúry tohto goticko-renesančného hradu.
Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslava Bernátová, riaditeľka SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek Helena Ferencová a zástupca zhotoviteľa stavby Tomáš Verony informovali o realizácii projektu a jeho význame pre ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj regiónu.
"Obnova hradu Modrý Kameň sa realizuje v rámci národného projektu Program Slovensko. Cieľom projektu je zachovať a sprístupniť torzálnu architektúru národnej kultúrnej pamiatky, ktorá predstavuje významnú historickú dominantu severného Novohradu a regiónu Poiplia,” uviedla Demková.
Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v apríli tohto roka a práce vykonávané pod dohľadom SNM cielia na obnovu a zabezpečenie historických konštrukcií, ochranu zachovaných častí hradu, a tiež na zlepšenie jeho sprístupnenia návštevníkom. Aktuálna etapa obnovy by sa mala skončiť v novembri 2027. Na jej realizáciu je vyčlenených zhruba 1,4 milióna eur.
"Investícia do našej kultúry a histórie nie je luxusom, ale základným pilierom rozvoja slovenských regiónov. Hrad Modrý Kameň je významnou dominantou severného Novohradu a celého Poiplia. Naším cieľom je, aby sa táto národná kultúrna pamiatka stala ešte atraktívnejším miestom pre domácich aj zahraničných návštevníkov," uviedla ministerka kultúry Šimkovičová.
V rámci širšieho zámeru obnovy areálu hradu Modrý Kameň je v pláne aj rekonštrukcia a modernizácia barokového kaštieľa kde sídli múzeum. Rezort kultúry postupnú obnovu historického komplexu podporuje, s cieľom zachovať jeho kultúrne hodnoty a zlepšiť podmienky na prezentáciu zbierok a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva verejnosti.
"Na obnovu kaštieľa bol vo verejnom obstarávaní vybraný zhotoviteľ a zmluva o dielo so spoločnosťou VB, s. r. o., bola podpísaná. Hodnota zákazky predstavuje približne 3,2 milióna eur. Projekt zahŕňa západné krídlo kaštieľa, nádvorie, kaplnku a priestory hlavných expozícií na druhom severnom a východnom podlaží. Pred odovzdaním staveniska sa dokončuje presťahovanie múzea do dočasných priestorov,” uviedla Demková.
Doplnila, že obnova hradu a chystaná rekonštrukcia kaštieľa majú prispieť k ochrane historického dedičstva a pomôcť aj rozvoju cestovného ruchu v regióne, keďže obnovený areál môže zvýšiť atraktivitu mesta Modrý Kameň, pomôcť tamojšej ekonomike a zamestnanosti, a pritiahnuť pozornosť ľudí k historickým a kultúrnym hodnotám regiónu.
"Ministerstvo kultúry SR bude naďalej sledovať realizáciu obnovy hradu a prípravu rekonštrukcie kaštieľa s dôrazom na kvalitu prác, ochranu národnej kultúrnej pamiatky a zachovanie tohto historického komplexu pre ďalšie generácie,” uzavrela Demková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová absolvovala kontrolný deň na hrade Modrý Kameň – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podpredsedníčka vlády a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) absolvovala kontrolný deň na hrade Modrý Kameň, ktorý bol zameraný na priebeh obnovy torzálnej architektúry tohto goticko-renesančného hradu.
Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslava Bernátová, riaditeľka SNM – Múzea bábkarských kultúr a hračiek Helena Ferencová a zástupca zhotoviteľa stavby Tomáš Verony informovali o realizácii projektu a jeho význame pre ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj regiónu.
"Obnova hradu Modrý Kameň sa realizuje v rámci národného projektu Program Slovensko. Cieľom projektu je zachovať a sprístupniť torzálnu architektúru národnej kultúrnej pamiatky, ktorá predstavuje významnú historickú dominantu severného Novohradu a regiónu Poiplia,” uviedla Demková.
Investícia do našej kultúry nie je luxusom
Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané v apríli tohto roka a práce vykonávané pod dohľadom SNM cielia na obnovu a zabezpečenie historických konštrukcií, ochranu zachovaných častí hradu, a tiež na zlepšenie jeho sprístupnenia návštevníkom. Aktuálna etapa obnovy by sa mala skončiť v novembri 2027. Na jej realizáciu je vyčlenených zhruba 1,4 milióna eur.
"Investícia do našej kultúry a histórie nie je luxusom, ale základným pilierom rozvoja slovenských regiónov. Hrad Modrý Kameň je významnou dominantou severného Novohradu a celého Poiplia. Naším cieľom je, aby sa táto národná kultúrna pamiatka stala ešte atraktívnejším miestom pre domácich aj zahraničných návštevníkov," uviedla ministerka kultúry Šimkovičová.
Modernizácia barokového kaštieľa
V rámci širšieho zámeru obnovy areálu hradu Modrý Kameň je v pláne aj rekonštrukcia a modernizácia barokového kaštieľa kde sídli múzeum. Rezort kultúry postupnú obnovu historického komplexu podporuje, s cieľom zachovať jeho kultúrne hodnoty a zlepšiť podmienky na prezentáciu zbierok a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva verejnosti.
"Na obnovu kaštieľa bol vo verejnom obstarávaní vybraný zhotoviteľ a zmluva o dielo so spoločnosťou VB, s. r. o., bola podpísaná. Hodnota zákazky predstavuje približne 3,2 milióna eur. Projekt zahŕňa západné krídlo kaštieľa, nádvorie, kaplnku a priestory hlavných expozícií na druhom severnom a východnom podlaží. Pred odovzdaním staveniska sa dokončuje presťahovanie múzea do dočasných priestorov,” uviedla Demková.
Doplnila, že obnova hradu a chystaná rekonštrukcia kaštieľa majú prispieť k ochrane historického dedičstva a pomôcť aj rozvoju cestovného ruchu v regióne, keďže obnovený areál môže zvýšiť atraktivitu mesta Modrý Kameň, pomôcť tamojšej ekonomike a zamestnanosti, a pritiahnuť pozornosť ľudí k historickým a kultúrnym hodnotám regiónu.
"Ministerstvo kultúry SR bude naďalej sledovať realizáciu obnovy hradu a prípravu rekonštrukcie kaštieľa s dôrazom na kvalitu prác, ochranu národnej kultúrnej pamiatky a zachovanie tohto historického komplexu pre ďalšie generácie,” uzavrela Demková.
Zdroj: SITA.sk - Ministerka Šimkovičová absolvovala kontrolný deň na hrade Modrý Kameň – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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