Ministerka vnútra D. Saková nechá preveriť nákup alkoholových testerov

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa v súvislosti s nákupom alkoholových testerov rozhodla dať na Protimonopolný úrad (PMÚ) SR podnet na prešetrenie možného protisúťažného správania. Chce tým odstrániť akékoľvek pochybnosti súvisiace s cenovou politikou uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Rezort vnútra tak reaguje na medializované informácie o predraženom nákupe.Ministerstvo sa podľa hovorcu Petara Lazarova voči takýmto tvrdeniam ohradzuje, odmieta ich a tvrdí, že vysúťažená suma je primeraná. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť JUDEX CORP., s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu, a to 652.800 eur bez DPH. V prepočte to na jeden tester vychádza 2400 eur bez DPH, zakúpených má byť 272 alkoholových testerov.Ministerstvo pritom poukazuje na to, že v cene je okrem samotného testera zahrnuté aj príslušenstvo, programové vybavenie a technická dokumentácia.podotýka Lazarov.Nákup alkoholových testerov kritizovala nadácia Zastavme korupciu. Poukazuje na to, že v Česku sa nakupovali tie isté modely o polovicu lacnejšie. Rovnako na možnú kartelovú dohodu firiem, ktoré súťažili. Pre podozrenie tiež avizovala podnet na Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.