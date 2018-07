Ministerka zdravotníctva Brandenburska sa ospravedlnila onkopacientom

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Postupim 25. júla (TASR) - Tisícky pacientov v Nemecku mohli po mesiace dostávať odcudzené a možno aj nesprávne skladované lieky proti nádorovým ochoreniam. Istá farmaceutická firma zo spolkovej krajiny Brandenbursko totiž dodala takéto preparáty do lekární vo viacerých častiach Nemecka. Prvé náznaky tohto škandálu sa objavili už v roku 2016, avšak iba v uplynulom týždni prišla predmetná firma o licenciu a došlo k pokusom o stiahnutie spomínaných liečiv z trhu.Brandenburská krajinská ministerka zdravotníctva Diana Golzeová zo strany Ľavica priznala v stredu na mimoriadnom zasadnutí výboru pre zdravotníctvo brandenburského krajinského snemu v meste Postupim zlyhanie úradného dohľadu v tejto kauze a dodala, že sa kriminálnu energiu nepodarilo odhaliť, ani jej zabrániť. Navyše bolo vedenie krajinského rezortu informované o podozreniach veľmi neskoro, konštatovala Golzeová s tým, že buď došlo k zásadne zlému odhadu situácie, alebo zámernému negatívnemu konaniu.cituje ministerku tlačová agentúra DPA, podľa ktorej Golzeová súčasne avizovala, že urobí maximum pre to, aby sa čosi podobného už neopakovalo.Brandenburská krajinská ministerka zdravotníctva sa súčasne za zlyhanie dohľadu ospravedlnila poškodeným pacientom a ich blízkym. Na horúcej telefonickej linke, ktorú pre nich ministerstvo zriadilo, sa prihlásilo už vyše 60O ľudí.V prípade išlo o asi dve desiatky drahých liečiv, ktoré sa obvykle neobjednávajú do zásoby, ale dodávajú sa na objednávku konkrétnym osobám. Je otázne, či sa vôbec niekedy podarí objasniť, či boli lieky v poriadku a či v dôsledku neprofesionálneho skladovania nebola znížená ich účinnosť.Prokuratúra v Postupime už vedie vyšetrovanie voči zodpovedným z farmaceutickej firmy a prokuratúra v Neuruppine skúma možnosť vyšetrovania dvoch spolupracovníkov dohľadu.