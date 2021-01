Ministerku Kolíkovú netešia nízke preferencie Za ľudí, situáciu vnímajú aj vo vnútri strany

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú Za ľudí ) netešia nízke preferencie strany Za ľudí v prieskumoch verejnej mienky.Povedala to v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk. Podľa Kolíkovej je jednoznačné, že Andrej Kiska bol ako líder novej strany kľúčový pri jej samotnom vytváraní a uvedomuje si, že zmena na pozícii lídra mohla byť zložito vnímaná voličmi strany.Ako pokračovala, túto situáciu vnímajú aj vo vnútri strany. „Je dôležité, aby sme sa dostatočne prezentovali a ľudom ukázali, čo ponúkame. Myslím si, že prirodzene sa ľudia orientovali na Andreja Kisku a témy, ktoré on ponúkal. Teraz je dôležité, aby sme ukázali, že aj bez neho sme stranou, ktorá má čo ľudom ponúknuť,“ uviedla.Novou predsedníčkou strany Za ľudí sa stala 8. augusta Veronika Remišová . Tá sa podľa Kolíkovej dostala do ťažkej situácie, vníma však pozitívne jej energiu a úsilie, ktoré dáva do budovania strany a všetkých koaličných prác a politických rokovaní.„Ona vstupovala do rokovaní, ktoré súviseli s vytvorením samotnej vlády. Veľmi silne hodnotím celý jej vklad do tejto neľahkej pozície, do ktorej sa dostala a zhostila sa jej so všetkým tým, aká Veronika je. Ide do toho s obrovským nasadením a ja jej v tom držím palce,“ uzavrela ministerka Kolíková.