Ministerska spravodlivosti Kolíková sa stretla s veľvyslancom Le Deunffom, Francúzsko ocenilo reformy v justícii

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsko ocenilo pripravované reformy v oblasti justície. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po prvý raz privítala francúzskeho veľvyslanca Pascala Le Deunffa.Predmetom stretnutia boli aktuálne témy, ktoré prehlbujú vzťah medzi Slovenskom a Francúzskom, ako aj možnosti prehĺbenia spolupráce do budúcna. Informoval o tom Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR v tlačovej správe.„Stretnutie potvrdilo zhodné vnímanie konceptu právneho štátu a jeho dôležitosti pre zachovanie hodnôt, na ktorých je budovaná Európska únia. Diskutované reformy justície či boj proti korupcii v širšom zmysle sa vpisujú do tohto kontextu. Zo strany Francúzska boli ocenené realizované reformy v oblasti justície na Slovensku a súčasne bola vyjadrená podpora pokračovaniu reforiem," uvádza sa v správe.Stretnutie potvrdilo pokračovanie vzájomnej spolupráce so súdmi, ako aj ministerstvom. Kolíková neopomenula prínos jej návštevy Paríža na konci roku 2021.Na stretnutí predstavitelia diskutovali aj o niektorých témach Predsedníctva Francúzskej republiky v Rade Európskej únie v oblasti spravodlivosti, a to najmä o boji proti nenávistným prejavom na internete a boji proti dezinformáciám, násilí na ženách či právach príslušníkov komunity LGBTI.