Ministerstvá a ostatné úrady čaká šetrenie, Sulík nevylúčil ani prepúšťanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvá ako aj ostatné úrady na Slovensku čaká šetrenie, možné je i znižovanie stavu zamestnancov. Aspoň to naznačujú vyjadrenia podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka "Je to súčasťou konsolidačných opatrení," povedal po stredajšom zasadnutí kabinetu. Ako priblížil, zníženie nákladov by malo byť na úrovni 10 percent."Za ministerstvo, ktoré vediem, plus za všetky úrady, ktoré pod neho spadajú, hovorím, že toto bude dodržané," vyhlásil Sulík. Zároveň dodal, že sa šetrenie môže uskutočniť rôznymi spôsobmi a nemusí ísť iba o pokles počtu zamestnancov."Za mňa hovorím, najvyšší čas," skonštatoval v súvislosti so zámerom znižovať náklady minister.