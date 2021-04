Ministerstvá rozdali hovorcom tisícové vianočné odmeny, podľa Smeru sú problémom aj platy zamestnancov na dohodu

Niektorí odpracovali iba tri mesiace

Zamestnanci na dohodu majú veľké platy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvá udelili v čase koronakrízy svojim hovorcom tisícové vianočné odmeny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedli predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico a podpredseda strany Erik Kaliňák . Podľa Kaliňáka sa odmeny pre hovorcov na jednotlivých ministerstvách pohybovali v rozmedzí od 7-tisíc do 9-tisíc eur. Kaliňák vyzval jednotlivé ministerstvá, aby informáciu buď potvrdili, alebo dementovali.Napríklad riaditeľka kancelárie ministra obrany získala podľa Kalináka vianočnú odmenu 8 500 eur, čo je viac, než dostali napríklad štátny tajomník či generálny tajomník ministerstva. Podpredseda Smeru uviedol, že riaditeľ oboru programovania a hodnotenia a riaditeľka odboru kvality a metodiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR získali vianočné odmeny vo výške 8-tisíc, respektíve 8 250 eur napriek tomu, že v roku 2020 odpracovali v rezorte iba tri mesiace.„Vedúca kancelárie štátneho tajomníka na Ministerstve zdravotníctva SR dostala takmer 11-tisícovú odmenu, čo je absurdné. Absolútnym víťazom v zdravotníctve bol riaditeľ odboru legislatívy, ktorý dostal odmenu vo výške 12-tisíc eur,“ povedal Kaliňák.Bývalý minister financií a nový predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) mal vedúcim pracovníkom ministerstva financií udeľovať vianočné odmeny vo výške 13 až 18-tisíc eur, v jednom prípade mala byť udelená odmena vo výške 23-tisíc eur, išlo však o „zlatý padák“.Kaliňák dodal, že pokladá za väčší problém zamestnávanie na dohodu. Smer podla neho obdržal viacero upozornení od zamestnancov ministerstiev, že noví ministri so sebou priniesli vlnu nových zamestnancov, ktorí v jednotlivých rezortoch pracujú na dohodu. Majú mať pritom „absurdne veľké platy aj odmeny“, pričom sa na nich nevzťahuje limit na počet pracovníkov, tabuľkové platí ani povinnosť informovať o ich platoch v rámci infozákona.