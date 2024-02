Ministerstvo cestovného ruchu a športu hľadá priestory, známe sú tiež podmienky jeho fungovania

Priestory budú využívať aj organizácie

19.2.2024 (SITA.sk) - Nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) vzniklo oficiálne začiatkom tohto mesiaca, ale zatiaľ stále nemá svoje sídlo. Už si ho začalo hľadať v uplynulých dňoch zverejnením výzvy na predbežné zapojenie záujemcov formou predloženia ponuky na preskúmanie možností realitného trhu.Záujem má o nájom kancelárskych priestorov o celkovej výmere minimálne 5 467 štvorcových metrov a skladových priestorov s plochou 820 štvorcových metrov.Požadované priestory majú využívať okrem samotného ministerstva aj jeho podriadené organizácie - národná lotériová spoločnosť Tipos Antidopingová agentúra SR . Lehota na predloženie ponuky je do 23. februára do 15:00.Ministerstvo oznámilo, že cieľom výzvy je umožniť účasť čo najširšiemu okruhu potenciálnych záujemcov za dodržania minimálneho požadovaného štandardu potrebného na zabezpečenie prevádzkových potrieb budúceho nájomcu.Nové ministerstvo ako svoj kontakt nateraz uvádza adresu ministerstva dopravy, odkiaľ prebralo pôsobnosť v cestovnom ruchu. Problematiku športu prevzalo z ministerstva školstva.Agentúra SITA sa zaujímala o bližšie podmienky formovania a fungovania ministerstva cestovného ruchu a športu.„V súlade s právnymi predpismi a legislatívnymi procesmi chystáme výber vhodných priestorov a situácia na trhu nám ukáže reálne možnosti a lokality," potvrdil nám hovorca ministerstva Tomáš Kováč V rámci hľadania vhodných priestorov oslovili aj ďalšie ministerstvá, či nedisponujú potrebnými priestormi. „Radi by sme našli priestory, aby v nich mohli sídliť aj naše podriadené organizácie,“ priblížil.Predbežne sú známe informácie o objeme ročného rozpočtu a počte zamestnancov v poradí pätnásteho slovenského ministerstva.„Rozpočet celého ministerstva by mal byť na úrovni 260 miliónov eur, z čoho prevádzkové náklady by mali byť približne 10 miliónov eur ročne," uviedol rezortný mediálny zástupca.Priamo na úrade ministerstva by podľa neho malo byť 200 až 250 ľudí, pričom presné počty sa vykryštalizujú počas prvého roka fungovania. „Veľká časť zamestnancov prechádza v rámci delimitácie, tiež však bude potrebné prijímať nových ľudí," podotkol Kováč.Vedenie nového ministerstva je známe od začiatku februára. Spolu s ministrom Dušanom Keketim (nominant SNS) sú na čele tohto rezortu štátni tajomníci Marek Harbuľák pre cestovný ruch a Ján Krišanda pre šport, ako aj generálny tajomník služobného úradu Pavol Sýkorčin.„V ďalších krokoch predpokladáme aj realizáciu výberových konaní," dodal Kováč s tým, že evidujú záujem niektorých športovcov o prácu na ministerstve.