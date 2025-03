Ministerstvo cestovného ruchu a športu je v plnej gescii Smeru, SNS nebude útočiť na Huliaka

Dankovi sa ťažko podpisoval dodatok

Reagoval aj na Šimečkove vyjadrenie

Nová koncepcia Slovaka Travel

Šimkovičová aj Taraba sú lojálni

5.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu je teraz v plnej gescii a zodpovednosti Smeru-SD . Kroky nového ministra Rudolfa Huliaka bude dozorovať premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico . Uviedol to v stredu na tlačovej besede predseda Slovenskej národnej strany (SNS) „My budeme ministerstvo sledovať nie s tým, aby sme útočili na Huliaka, ale s tým, že budeme jeho návrhy podporovať. Nemusí mať žiadnu obavu, ja sa dokážem po tých 20 rokov v politike odosobniť, aj keď v mnohých veciach idem na hranu,“ vyhlásil Danko a dodal, že klub SNS podporí všetky návrhy, ktoré pomôžu športu a cestovnému ruchu.Podotkol, že bolo pre neho ťažké podpísať dodatok koaličnej zmluvy, ktorým SNS prišlo o tento rezort. Zároveň sa však teší, že sa podarilo vyriešiť spor v rámci koalície a že do parlamentu na uvoľnený mandát po Huliakovi nastúpi Miroslav Radačovský. „Za SNS sme urobili všetko, sme tímoví hráči. Robertovi Ficovi sme vyšli v ústrety so všetkým, aj keď nám to politicky ubližuje,“ zhodnotil.Šéf národniarov odmietol ako hlúposť vyjadrenie predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku o tom, že ministerstvo cestového ruchu a športu má k dispozícii 200 miliónov eur.„Sto miliónov len preteká cez ministerstvo priamo do športových zväzov. Tým sme minulý rok zdvihli financovanie takmer o 20 percent. Peniaze nezostávajú v rezorte a nie sú zbytočné,“ hovorí Danko.V oblasti cestovného ruchu a športu sa podľa neho podarilo SNS dosiahnuť viacero úspechov. V súčasnosti je pripravená novela zákona, ktorá má priniesť, aby čašníci a čašníčky dostávali sprepitné do výšky 10 percent bez odvodov a daní.Pripravená je tiež nová koncepcia v rámci Slovakia Travel na prezentáciu Slovenska ako krajiny vôd, hradov a zámkov. Danko je tiež podľa svojich slov hrdý na to, že Slovensko bude mať halu pre 15 športov.Ako predseda SNS bude Andrej Danko chodiť naďalej na koaličné rady a ako súčasť delegácie Smeru-SD sa ich bude zúčastňovať aj Rudolf Huliak, ktorý pred časom vystúpil z klubu SNS.Ministri Martina Šimkovičová Tomáš Taraba sú podľa Danka lojálni Slovenskej národnej strane, pretože si uvedomujú, že sa do parlamentu dostali na kandidátnej listine SNS.Šéf SNS skritizoval na tlačovej besede transakčnú daň zavedenú koalíciou, ktorej je súčasťou. Ako povedal, nedá návrh na jej zrušenie, aby nerozbil rozpočet. „Do budúcna sa ale nebudeme zúčastňovať navyšovania daní bez toho, že nebudeme vidieť efekt v štátnej správe. Som aj proti navyšovaniu financií do zbrojenia,“ dodal.