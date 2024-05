Ministerstvo cestovného ruchu a športu získalo 100 miliónov eur, jeho rozpočet sa blíži k štvrť miliarde

Našlo svoje sídlo

Prilákanie zahraničných turistov

7.5.2024 (SITA.sk) - Na rozvoj cestovného ruchu a športu na Slovensku pôjde ročne o 100 miliónov eur viac. Aktuálny rozpočet Ministerstva cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) po navýšení o uvedenú sumu tak dosahuje 236 miliónov eur.„Prevádzkové náklady sa budú hýbať maximálne na úrovni 5 % z celkového rozpočtu. Všetky ostatné peniaze budú použité na konkrétne projekty a výzvy,“ informoval v utorok minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS ) s tým, že žiadne peniaze nebudú prejedené úradníkmi alebo inými osobami.V rámci bilancovania takmer sto dní nového ministerstva poznamenal, že do jeho kompetencií rozhodnutím vlády po novom prechádza aj agenda prípravy na svetovú výstavu EXPO 2025 v japonskej Osake.Ministerstvo cestovného ruchu od svojho vzniku hľadalo svoje sídlo, dočasne ho prichýlilo Ministerstvo dopravy SR , odkiaľ prevzalo pôsobnosť práve v oblasti cestovného ruchu. Otázka sídla má byť podľa ministra vyriešená čoskoro na vláde. Spustenie výberu nového sídla patrilo medzi prvé priority ministerstva.„Najdôležitejšie bolo efektívne využitie finančných prostriedkov, preto sa primárne hľadanie zameralo na priestory, ktoré patria štátnym inštitúciám,“ uviedol hovorca ministerstva Tomáš Kováč. Žiadna budova, ktorá by spĺňala požiadavky, nebola k dispozícii, hľadanie sa preto rozšírilo aj do súkromného sektora, kde svoje ponuky predložilo 11 uchádzačov.„V súčasnosti je ministerstvo tesne pred podpisom nájomnej zmluvy, preto nie je možné v tejto chvíli poskytnúť ďalšie informácie,“ dodal hovorca. Onedlho sa teda presťahuje do nového sídla.Prioritou ministerstva v cestovnom ruchu je vznik Fondu na podporu cestovného ruchu, jeho rozvoj v regiónoch a prilákanie zahraničných turistov. Po troch mesiacoch je ministerstvo rozbehnuté, pracuje na novelizáciách a prípravách nových zákonov.Podľa Dušana Keketiho na novovzniknuté ministerstvo sa podarilo prilákať skúsených odborníkov, chcú naštartovať turizmus, priniesť viac zdrojov do regiónov a využiť potenciál, ktorý Slovensko ponúka.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizovala, že po sto dňoch od založenia nového ministerstva nevidieť žiadnu aktivitu a ani len funkčný web.„Ministerstvo je tri mesiace neviditeľné a teda aj úplne zbytočné. Vzniklo len na to, aby boli Andrej Danko a SNS spokojní a aby sa pod zámienkou podpory športovcov či turistov míňali milióny eur od občanov Slovenska,“ myslí si predseda SaS Branislav Gröhling Ministerstvo podľa neho zatiaľ neprinieslo na vládu žiadnu legislatívu a ani opatrenia. Predseda liberálov v súvislosti s rozpočtom ministerstva poznamenal, že 236 miliónov eur je najhoršie minutých v histórii Slovenska.