Ministerstvo cestovného ruchu si vybralo svoje nové priestory, zmluvu o nájme má Keketi uzavrieť do 14. mája

Spoločnosť Office Center Services vznikla v roku 2019, sídlo má na dunajskom nábreží mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Podľa Obchodného registra má v predmete podnikania aj prenájom nehnuteľností či skladovanie a pomocné činnosti v doprave. Spoločníkom firmy je developerská skupina J&T Real Estate Holding so sídlom na Cypre. Jej súčasťou sú spoločnosti J&T Real Estate Management (základné imanie takmer 2,7 milióna eur) aj J&T Real Estate (základné imanie vyše 26 miliónov eur), ktoré majú rovnaké sídlo ako Office Center Services.





8.5.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ) si už vybralo svoje budúce sídlo v hlavnom meste. Po prieskume realitného trhu a vyhodnotení ponúk uzavrie zmluvu o nájme nových administratívnych priestorov na desať rokov so spoločnosťou Office Center Services, ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku.Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS ) má podľa vlády uzatvoriť zmluvu do 14. mája. Kabinet v stredu schválil návrh na riešenie budúceho nájmu priestorov nového ministerstva a organizácií v jeho pôsobnosti.Z predložených cenových ponúk komisia vyhodnotila najhospodárnejšiu dĺžku obdobia budúceho nájmu na 10 rokov. Ponuky na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov a na 7 rokov boli podľa ministerstva rádovo nákladnejšie, a to v niektorých prípadoch o 3 eurá na štvorcový meter.Komisia vyhodnotila ako najefektívnejšie riešenie zabezpečenie dvoch samostatných budov - jednu pre ministerstvo a organizácie a jednu samostatne pre národnú lotériovú spoločnosť Tipos spolu so skladovými priestormi.„Ponuka k budove Sklad č. 7 predložená zastupujúcou spoločnosťou J&T Real Estate predstavuje najvýhodnejšiu ponuku,“ uviedlo v materiáli ministerstvo. Okrem spomínanej ponuky vo finálnej fáze hodnotili aj ponuky ďalších dvoch spoločností.Generali Real Estate, organizačná zložka zastúpená spoločnosťou Colliers International ponúkla priestory v objekte Green Point Offies a Kartezis, zastúpená spoločnosťou CBRE navrhla priestory v objekte Business Garden Štefániková.Pôvodne dostalo MCRŠ celkovo 15 rôznych podkladov k objektom od 11 subjektov, pri kontrole ďalej neposudzovalo štyri ponuky objektov od dvoch subjektov, nakoľko nesplnili kritérium polohy objektu.Záverom komisia odporučila ministrovi uzavretie budúceho zmluvného vzťahu so subjektom, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku.Na základe odporúčania MCRŠ priebeh a aj vyhodnotenie celého procesu komunikovalo s Ministerstvom financií SR Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) , ktorý proces výberu budúceho zmluvného vzťahu odsúhlasil.