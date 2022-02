Ministerstvo dopravy predĺžilo poskytovanie štátnej pomoci, cestovný ruch a gastro môžu žiadať o finančné odškodnenie

aktualizované 20. februára 14:31



Ministerstvo vyplatilo milióny eur

10.2.2022 (Webnoviny.sk) -Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) opäť predlžuje poskytovanie štátnej pomoci pre odvetvie cestovného ruchu a gastra. V rámci malej schémy pomoci môžu podnikatelia v tomto sektore za rovnakých podmienok ako doposiaľ žiadať o finančnú podporu aj za december 2021. Vo veľkej schéme pomoci môžu aj za obdobie od septembra do konca minulého roka.Ako informovala rezortná štátna tajomníčka Katarína Bruncková, záujemcovia naďalej môžu žiadať podporu aj na základe už skôr vyhlásených výziev.Z celkovej vyčlenenej sumy 257-miliónov eur pre cestovný ruch a gastro ministerstvo dopravy doteraz už vyplatilo 155-miliónov eur. V malej výzve sú podľa štátnej tajomníčky zazmluvnené žiadosti vo výške 158-miliónov eur, z čoho 138-miliónov už vyplatili.„Pokiaľ ide o veľkú schému, nakontrahovaný je zhruba objem 23-miliónov eur a z toho je reálne vyplatených 17-miliónov eur,“ uviedla Bruncková.Oprávnené obdobie pre uplatnenie pomoci je od apríla 2020 aktuálne do konca roka 2021. „Dostávame sa schémou de minimis (malá schéma) aj veľkou schémou štátnej pomoci do časovej parity, obidve pokrývajú rovnaké obdobie,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.Nárok na finančný príspevok pri oboch formách pomoci majú subjekty s poklesom tržieb oproti rovnakému obdobiu roka 2019 minimálne o 40 percent.„V prípade veľkej schémy štátnej pomoci podnikateľ musel vykonávať činnosť v roku 2019, v prípade malej schémy mohol začať prevádzkovať činnosť najneskôr k 31. augustu 2020. V takom prípade sa za referenčné obdobie roka 2019 berie tržba za september 2020,“ priblížil Ondrčka.Pri veľkej schéme je podmienkou pomoci okrem uvedeného poklesu tržieb aj to, že žiadateľ musel byť aj v strate. „Stropy pomoci sú pri malej schéme na jeden podnik 200-tis. eur. Pri veľkej schéme vo výzve, ktorú sme otvorili (v utorok 8. februára), je to 400-tis. eur kumulatívne,“ pripomenula Bruncková.V prvých dvoch výzvach vo veľkej schémy sú limity pomoci na subjekt 1 mil. eur a 200-tis. eur. „Pokiaľ by dvestotisíc jednému subjektu nestačilo, môže sa uchádzať o podporu aj vo veľkej schéme. O pomoc je možné žiadať najneskôr do 30. apríla tohto roka," doplnila.