MINISTERSTVO FINANCIÍ NAVRHUJE LIMIT VEREJNÝCH VÝDAVKOV PRE BUDÚCI ROK

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) - Limit verejných výdavkov pre budúci rok by mal byť na úrovni 39,326 miliardy eur, čo zodpovedá dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o strop výdavkov, ktorý je schválený v rozpočte verejnej správy na rok 2020 a ktoré môže verejná správa v budúcom roku minúť. Vyplýva to z návrhu na spustenie korekčného mechanizmu, ktorý pripravilo Ministerstvo financií (MF) SR a budúci týždeň by o ňom mala rozhodnúť vláda.