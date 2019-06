Ministerstvo financií počíta s vyrovnaným hospodárením

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR počíta v tomto roku aj v budúcich s vyrovnaným hospodárením. Dôležité však bude zamerať sa na riziká v externom prostredí. Rezort to uviedol v reakcii na zverejnené jarné odporúčania Európskej komisie pre Slovensko na tento rok. Podľa Bruselu zostáva výzvou napríklad udržateľnosť verejných financií, ale aj lepší výber daní, najmä dane z pridanej hodnoty.Ministerstvo financií upozornilo na to, že Program stability na roky 2019 až 2022 počíta s vyrovnaným hospodárením Slovenska, čo je aj v súlade s aktuálnym odporúčaním Európskej komisie, teda aby bol dodržaný strednodobý rozpočtový cieľ.priblížila pre TASR hovorkyňa ministerstva Alexandra Gogová.Komisia uviedla, že problematickou zostáva aj daňová disciplína, a to aj napriek určitému pokroku dosiahnutému v boji proti daňovým podvodom. Brusel upozornil najmä na daňovú medzeru pri DPH, ktorá bola v roku 2016 v porovnaní s priemerom EÚ viac než dvojnásobná. Podľa vyjadrení ministerstva jednou z hlavných priorít ostáva boj proti daňovým únikom. "podotkla Gogová s tým, že obe opatrenia pomôžu dodatočnému zlepšeniu výberu daní a udržateľnosti verejných financií.Komisia tiež upozornila na to, že verejné financie Slovenska čelia v dlhodobom horizonte stredne vysokým rizikám v oblasti fiškálnej udržateľnosti. Je to spôsobené najmä rastom výdavkov na dôchodky a zdravotnú starostlivosť kvôli starnutiu obyvateľstva. "dodala Gogová.