Ministerstvo financií SR chce rokovať s Kambodžou

Na archívnej snímke Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/ Phnom Penh 16. októbra (TASR) - Kambodža by sa mohla inšpirovať niekoľkými opatreniami, ktoré boli prijaté na Slovensku. Vyplýva to zo stretnutí, ktoré absolvoval minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) počas aktuálnej návštevy Kambodžského kráľovstva. Absolvoval rokovanie s podpredsedom kambodžskej vlády a ministrom hospodárstva a financií Aunom Pornmonirothom. Slovenský rezort financií chce odštartovať s Kambodžou rokovania o uzatvorení zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Návštevu Kambodže ukončilo prijatie slovenskej delegácie u kráľa Norodoma Sihamoni.Kažimír počas návštevy krajiny otvoril slovensko – kambodžské podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo viac ako dvadsať slovenských podnikateľov. Priemysel, potravinárstvo, recyklácia plastov a ich premena na energiu, zdravotná starostlivosť či turistický ruch sú oblasti, v ktorých má Slovensko skúsenosti a mohlo by sa o ne podeliť. Hlavným cieľom podnikateľského fóra je nadviazať kontakty s miestnymi podnikateľmi a začať spoluprácu v týchto oblastiach.Rokovanie na ministerstve hospodárstva a financií bolo zamerané na rozšírenie vzájomnej spolupráce medzi oboma rezortmi.uviedol v správe pre médiá Kažimír.Kambodžská strana podľa Ministerstva financií (MF) SR prejavila záujem o tieto skúsenosti. "doplnil kambodžský minister Pornmoniroth. Kažimír mu odovzdal na preštudovanie návrh Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. MF SR chce začať rokovania s Kambodžou o uzatvorení tejto zmluvy, nakoľko obdobnú zmluvu majú uzatvorenú iba s dvomi krajinami.Experti z oboch rezortov spolu pokračovali aj v rokovaniach o uzatvorení zmluvy o ochrane investícií. Okrajovo sa otvorila aj téma digitálnej ekonomiky, najmä z pohľadu fintechov. Na záver rokovania ponúkol Kažimír kambodžskému ministerstvu technickú pomoc a spoluprácu zameranú na zlepšovanie verejných financií.