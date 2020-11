Ministerstvo hospodárstva chce pomôcť začínajúcim podnikateľom, musia však spĺňať niekoľko podmienok

Podnikatelia musia spĺňať podmienky

22.11.2020 (Webnoviny.sk) - Začínajúci podnikatelia majú možnosť prihlásiť sa do inkubátora Národného podnikateľského centra. Ten je totiž do konca novembra otvorený pre nové projekty. Ako ďalej informuje Ministerstvo hospodárstva SR na sociálnej sieti, získať môžu kancelárske priestory, networking, ale aj hodiny mentoringu a konzultácií."Program poskytuje množstvo služieb, ktorých cieľom je zabezpečiť začínajúcim podnikateľom počas pobytu v Inkubátore rozvoj a rast ich podnikania," uvádza sa v manuáli schémy.Do Inkubátora sa môže prihlásiť každý začínajúci podnikateľ, ktorý spĺňa niekoľko podmienok.V čase podania žiadosti podniká maximálne tri roky od dátumu registrácie, sídli v Bratislavskom samosprávnom kraji , spĺňa definíciu malého a stredného podniku a zároveň prináša na trh produkt alebo službu s pridanou hodnotou.Podpora začínajúcich podnikateľov je pritom rozdelená do viacerých kategórií, od poskytovania bezodplatného užívania priestorov, individuálneho odborného poradenstva až po tvorbu informačných a networkingových príležitostí.Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra.