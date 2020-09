Ministerstvo hospodárstva chce zaviesť semafor opatrení proti koronavírusu, inšpirovalo sa Amazonom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR zvažuje prípravu tzv. inteligentného semafora preventívnych opatrení proti COVID-19 pre súkromný sektor. V centre jeho záujmu budú najmä veľké spoločnosti.V tejto súvislosti navštívil štátny tajomník rezortu Ján Oravec logistické centrum Amazonu v Seredi, kde si pozrel postupy a opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou. Práve skúsenosti veľkých firiem v tejto oblasti môžu byť podľa ministerstva jednou z inšpirácií pre jeho ďalšie kroky v tejto oblasti."Všetci chceme, aby boli opatrenia účinné, ale bez toho, aby bola ekonomika odstavená. Koronavírus tu je a pravdepodobne istý čas ešte bude a mali by sme sa naučiť s ním žiť. Amazon je dobrým príkladom toho, že sa to dá,“ povedal Oravec.Spoločnosť prijala viaceré bezpečnostné opatrenia. Ide hlavne o zabezpečenie sociálneho odstupu, pri vstupe do budovy sa meria teplota každému zamestnancovi, zvýšil sa počet prestávok a skupín zamestnancov a zdvojnásobil počet autobusových liniek dotovanej dopravy zamestnancov, aby sa autobusy naplnili len na 25 percent.